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حوادث

قاله هسفرك إيطاليا.. ضبط جزار نصب على سائق فى مبلغ مالي بالغربية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:41 م
المتهم
المتهم
أحمد على
ضبطت مباحث الأموال العامة بمديرية من الغربية اليوم جزارا لنصبه على سائق فى مبلغ مالي لتسفيره للخارج بدولة إيطاليا بدائرة مركز السنطة وتم عرض المتهم على النيابة العامة وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من المدعو مصطفي احمد محمد سلطان 49 سنة ومقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا بقيام المدعو "محمد صبحى عبد الجواد شعير"48 سنة جزار ومقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبلغ 40 ألف جنيه مقابل تسفيره إلى دولة إيطاليا وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى إليه.

وتبين من تحريات التى أجراها المقدم وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة صحة الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠١٩/١٦١١٨ جنح مركز السنطة لسنة 2019 م وباشرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت حبسه على ذمة التحريات وتعهد بسداد المبلغ إلى صاحبه.

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