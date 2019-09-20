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فن

مى عمر فى إطلالة مميزة بمهرجان الجونة.. ومتابع: أحلا بسكوتة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:42 م
مى عمر
مى عمر
منار نور
نشرت الفنانة مى عمر، مجموعة من الصور خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الثالثة، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وارتدت مي عمر "فستان كت" باللون الأسود، المنقوش من الأسفل، وتركت شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة مميزة، وجذابة.

ولم تتكلف مي عمر في وضع الميكب، حيث انها اكتفت بوضع بعض اللمسات البسيطة، فأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وجاءت التعليقات كالتالى : " اداريهم ليه وحشين " _ " هوا انتوا كلكوا حرانين " _ " أحلا بسكوته ".

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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