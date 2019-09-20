لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

عادة ما تنجح النجمة التونسية درة في خطف أنظار الجميع في كل ظهور له، فهي معروفة بذوقها المميز وحسن اختيارها لفساتينها سواء في المهرجانات أو الحفلات.



ليلة أمس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، نجحت درة في استكمال خطف قلوب محبيها ومتابعيها بفستانها الأنيق، لم تكن هذه المرة الأولى فهي عادة ما تنجح في ذلك وبجدارة، ودومًا ما تكون خارج التوقعات وتبهر الجمهور بأناقتها المعهودة.



تألقت درة مرزوق ليلة أمس في فستان فوشيا مكشوف الكتفين، لم يكن الفستان متكلفًا بل كان بسيطًا يعتمد فقط على الاستايل المنفوش واللون الفاتح الذي تعشقه كل الفتيات، وهكذا استطاعت درة في أن تصبح من أجمل الإطلالات التي شاهدناها أمس على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.



على مدار السنوات الماضية، كانت درة أيضًا مميزة بفساتينها الأنيقة، لتصبح النجمة الأكثر أناقة بشهادة جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن هذه الإطلالات المميزة لـ درة ورائها عدة أسرار، أهمها أنها تتعمد اختيار استايل بسيط غير متكلف وهي قاعدة أساسية من قواعد الأناقة، فكلما كان الاستايل بسيطًا كلما كان أكثر شياكة.



وسر آخر تلجأ إليه درة وهو اختيارها للفساتين التي تشبه استايلات أميرات ديزني التي دومًا ما تأسر قلوب الفتيات وتلقى إعجابهن، لتصبح مثل الأميرة الأنيقة في كل فستان تختاره.



كذلك تحرص درة على اختيار فساتينها من توقيع مصممي الأزياء المميزين مثل إيلي صعب، جورج حبيقة، زهير مراد، مرمر حليم، وتختار الألوان المتناسبة مع بشرتها وكذلك شكل الفستان الملائم لشكل جسمها.



ولا تعتمد درة على فساتين مكشوفة كي تثير انتباه جمهورها، بل على العكس تمامًا تحرص على اختيار فساتين محتشمة، وهنا يكمن أحد أسرار أناقتها.