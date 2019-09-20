العثور على أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومهربة جمركيا داخل مخزن بالمقطم

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وأخرى مهربة جمركيا ومجهولة المصدر.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المقطم مفادها أن عامل بصيدلية يقوم بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركيا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن " بدون ترخيص " كائن بالعقار سكنه وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهداف المخزن وعثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون.



بحصرها تبين أنها كمية من عبوات دوائية مستوردة ومهربة جمركيا وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية وكميات أدوية مهربة جمركيا ومجهولة المصدر ومبلغ مالى 2800 جنيه ودراجة بخارية.



بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.