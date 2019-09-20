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فن

يا شباب يا عسل.. تامر حسني يوجه رسالة لـ إحدى الفرق الفنية لهذا السبب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:39 م
تامر حسني
تامر حسني
قسم الفن
وجه الفنان تامر حسني، رسالة لإحدى الفرق الموسيقية في مصر، بعد نشر مقطع فيديو على "استوري" حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهم يشدون أغنيته "لاأول مرة" التي تم طرحها في 2010 من البوم "اخترت صح" من انتاج شركة "مزيكا".

وعلق تامر حسنى على الفيديو قائلا: "الله الله يا شباب ياعسل واللي بيغني صوته حلو جدا دانا صدقتكوا في الأول مبرروك يا عريس ربنا يكرمك انت وزوجتك".

من ناحية أخرى ينتظر تامر حسني، طرح فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 2 أكتوبر المقبل، والذي يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.

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