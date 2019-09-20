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اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم بالمغرب إلى 0.8% خلال أغسطس

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:45 م
التضخم بالمغرب
التضخم بالمغرب
رويترز
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين بالبلاد ارتفع 0.8 بالمئة في أغسطس مقارنة مع مستواه قبل عام، بعد أن زاد 0.3 بالمئة في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس بعد أن انخفضت 0.5 بالمئة في الشهر السابق. وزادت أسعار المواد غير الغذائية واحدا بالمئة في أغسطس مقارنة مع صعود بنسبة واحد بالمئة قبل شهر.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في أغسطس، وزاد التضخم السنوي الأساسي 0.3 بالمئة على أساس شهري و1.5 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب البنك المركزي، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم، الذي يتأثر في الأساس بأسعار الأغذية، إلى 0.6 بالمئة في 2019 من 1.9 بالمئة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 1.2 بالمئة في 2020 مع تحسن الطلب المحلي.

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