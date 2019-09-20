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أخبار العالم

نغمات حزبية جديدة.. ليبرمان: لا اتفاق مع حزب جانتس

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:38 م
ليبرمان: لا اتفاق
ليبرمان: لا اتفاق مع حزب جانتس
سمر صالح
أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان أنه لا صحة لما نشر حول التوصل إلى تفاهم مع حزب كاحول لافان حول انضمام حزبه إلى أي حكومة سيتم تشكيلها.

ونقلت قناة كان العبري عن ليبرمان قوله عبر صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه لم يتحدث بعد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع رئيس كاحول لافان بيني جانتس، موضحًا أنه لا ينوي التحدث مع أي منهما قبل التئام كتلته البرلمانية بعد غدٍ الأحد.

وتابع ليبرمان قوله، أن الإنجاز الذي حققته القائمة المشتركة في الانتخابات كان بفضل نتنياهو، مقترحًا على رئيسها أيمن عودة إرسال باقة من الورود إلى رئيس الوزراء بمناسبة حلول يوم السبت.

وحول الأحزاب اليهودية المتدينة قال ليبرمان أنه بات يسمع نغمات جديدة من قبلها بحيث تتعالى أصوات لوقف خطاب الكراهية، معربا عن ترحيبه بهذا التطور موضحًا أن هذه الأحزاب ليست بعدو بل منافس سياسي ليس إلا.

وعدد ليبرمان على الصفحة مطالبه التي تتعلق بالدين والدولة كشرط للتحالف مع أي من الكتل الكبيرة .

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