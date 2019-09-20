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حوادث

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الضبعة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:45 م
صدى البلد
ايمن محمود
لقي 3 أشخاص مصرعهم من اسرة واحدة وأصيب 5 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة روض الفرج.

وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح إن الحادث وقع بطريق محور الضبعة وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الضبعة.

واضاف أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وهم:
حسين محمود حسين ١٥سنة الفيوم
عبدالله محمود حسين ١٩سنة الفيوم
محمود حسين محمد ٥٨ سنة الفيوم

كما أسفر الحادث عن إصابة:
أسماء محمود حسين ٢٣سنة الفيوم تعاني كدمات وسحجات متعددة بالجسم. 
رهف محمود أحمد سنة ونصف كدمات وسحجات متعددة بالجسم .
رنا محمود أحمد سنة ونصف كدمات وسحجات متعددة بالجسم. 
عفاف عبد الواحد جمعه ٤٩سنة الفيوم تعاني اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم. 
أحمد محمود حسين ٢٥ سنه الفيوم اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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