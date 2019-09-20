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مرأة

إطلالة جريئة.. ابنة عمرو دياب تواصل إثارة الجدل

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:34 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
قسم المرأه
نشرت كنزي دياب ابنة المطرب عمرو دياب صورة جديدة لها جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة مثيرة وجذابة.

وظهرت كنزي بـ بلوزة مكشوفة البطن باللون الأحمر وبنطلون جينز ونسقت معهم حزام باللون الأسود ، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بارتداء سلسلة رقيقة وقرط وبعض الأساور الجذابة.

ومن الناحية الجمالية لم تضع كنزي دياب الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها ......

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