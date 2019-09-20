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فن

اخبار الفن.. لحظة انهيار أحمد الفيشاوى.. الجمهور يسخر من حسن الرداد .. انتهاء تصوير قيد عائلي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:24 م
أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المهمة ، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:


لحظة انهيار أحمد الفيشاوى أثناء الاحتفاء بوالده فى مهرجان الجونة.. شاهد
رصدت عدسات الكاميرات لحظة انهيار النجم أحمد الفيشاوى أثناء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، واحتفاء المهرجان بوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوى ضمن مقطع يظهر عدد كبير من النجوم الذين رحلوا خلال العام الحالى.


إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور
حرص كل من الفنان حسن الرداد، والفنانة إيمي سمير غانم، على التواجد مساء أمس الخميس بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمقام في الجونة.


المخرج تامر حمزة ينتهي من تصوير مسلسل قيد عائلي.. وهذه رسالة منة فضالي له
انتهى المخرج تامر حمزة، من تصوير مسلسل "قيد عائلي" الذى يعرض حاليًا على شاشة قناة DMC، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.


كواليس ما بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل
افتتحت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي،أمس، وسط أجواء ساحرة بحضور مينا مسعود ونجوم مصر والوطن العربي.


الفنان الكويتى فيصل الراشد يعتزل الفن لهذه الأسباب
أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد، اعتزاله الفن بعد مشوار طويل جدا في عالم الغناء والتلحين، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ ما يقرب من 23 عامًا.


أحمد داود وعلا رشدي يرقصان في مهرجان الجونة.. شاهد
خطف كل من الفنان أحمد داود، وزوجته الفنانة علا رشدي، الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والذي أقيم مساء أمس الخميس بالجونة.

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