بيتككايا ضيف شرف عزيزي الماضي

تعاقد الممثل اركان بيتككايا علي المشاركة كضيف شرف ضمن عدد من مشاهد مسلسل "عزيزي الماضي" ، حيث من المقرر ان يبدء في تصويره خلال الفترة القليلة القادمة .



عزيز الماضي يشارك في بطولته ايمرة كيناي، ايجة اوسلو سيشكين اوزدمير و سيفدا اركينجي .



العمل تدور أحداثه حول ثلاث شقيقات تم العثور على بعضهن البعض بعد خطاب غامض وصل لكل منهما بطريقة مختلفة، مما أدى إلى إثارة الشك والجدل ومحاولة كل منهما للوصول للأخرى، ومعرفة من هو مرسل هذا الخطاب وأثارت الأحداث الجدل وقابلت كل منهم مشاكل في الحياة الشخصية والحياة العملية والاجتماعية ولكن لم ينتبهوا إلى ذلك، وكان كل ما يشغل بالهم الوصول لكاتبي الخطاب والوصول لبعضهن.