في ذكرى وفاتها.. وفاء عامر: تمنيت تقديم قصة حياة تحية كاريوكا في 90 حلقة

تحل اليوم ذكرى وفاه الفنانه تحية كاريوكا ، والتي تعد واحدة من اهم الفنانات الاستعراضيات في تاريخ السينما المصرية ، بالاضافه الي مواقفها الوطنية.



واكدت الفنانه وفاء عامر ، والتي جسدت قصه حياه الفنانة الراحلة في المسلسل الشهير كاريوكا، انها سعيدة انها تمكنت من اداء شخصيتها في عمل درامي ، الا نها كانت تتمني ان يتم تقديم العمل في اطار ٩٠ حلقه ، خاصة وان حياة الفنانه الراحلة مليئة بالمواقف الوطنيه الانسانيه التي كانت تستحق ان تذكر بالتفاصيل.



يذكر أن مسلسل كاريوكا، تناول السيرة الذاتية للفنانة تحية كاريوكا، ومشوارها الفني مستعرضا حياتها الشخصية. وهو من إنتاج عام 2012 وقامت بأداء دور تحية كاريوكا الفنانة وفاء عامر ومن إخراج عمر الشيخ وتأليف فتحي الجندي وبلغت عدد حلقاته ٣٠ حلقه .