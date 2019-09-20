بث مباشر .. مظاهرات ضد التغيرات المناخية فى لندن

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى ننقل لكم بثا مباشرا من فضائية اكسترا نيوز لمظاهرات ضد التغيرات المناخية فى لندن.



يذكر أن عشرات الآلاف من الأستراليين في مسيرات حاشدة قد جابت أيضا مدينتي ملبورن وبريسبان، اليوم الجمعة للضغط على قادة العالم الذين يستعدون لحضور "قمّة الأمم المتحدة من أجل المناخ".

