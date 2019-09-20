الجيش اليمني يكشف ما حققه من انتصارات ضد الحوثيين.. فيديو

أكد العميد ركن عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني، أن الجيش الوطنى اليمني حقق انتصارات متتالية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في كافة المحافظات اليمنية وتكبيد الميليشيات الإرهابية خسائر في الأرواح والأسلحة والمعدات.



وأضاف عبده مجلي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، أن هناك إسنادا من دول دعم التحالف العربي، للغارات الجوية على مواقع الحوثيين، وخلال اليومين الماضيين أجرى الطيران عمليات كبدت الحوثيين خسائر فادحة.



ولفت المتحدث باسم الجيش اليمني إلى أنه تم تدمير عدد من الزوارق الخاصة بالحوثيين الذين كانوا يعتزمون استخدامها في الهجوم على ممرات الملاحة البحرية الدولية.



وأشار عبده مجلي إلى أن التحالف العربي ناشد المدنيين بالإبتعاد عن المواقع العسكرية للحوثيين والتي تشكل خطرا كبيرا على أمنهم.