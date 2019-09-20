الصين تعلن موقفها من الهجوم على أرامكو

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الرئيس شي جين بينج أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة.



وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني نقل للملك سلمان إدانة الصين للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الوضع.



وكان الحوثيون قد أعلنوا، السبت الماضي، مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"خريص" في المنطقة الشرقية للمملكة.



وعرضت السعودية، الأربعاء الماضي، بقايا مما وصفته بطائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره على العدوان الإيراني".



وأضافت الوزارة أن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ جرى إطلاقها على بقيق التي يوجد بها أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم. كما ذكرت أن الصواريخ التي استهدفت بقيق فشلت في إصابة أهدافها.



وأعلنت إدارة الطاقة في الصين، اليوم الجمعة، أن الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعة لشركة أرامكو في السعودية لن يؤثر على إمدادات الصين من الخام.

