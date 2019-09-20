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فن

عبر يوتيوب .. يوم تلات لـ عمرو دياب تدخل قائمة الاعلى مشاهدة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:28 م
عمرو دياب
عمرو دياب
احمد البهي
تمكنت اغنية يوم تلات للفنان عمرو دياب من الدخول في قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها بشكل رسمي عبر قناه الشركة المنتجة.

اغنيه يوم تلات حققت ما يقرب من ١٥٠ الف مشاهدة في اقل من ٢٤ ساعة بعد طرحها رسميا ، لتحتل المركز الرابع من اصل ٥٠ مركزا تضمها القائمة.

كانت قد سربت ليله امس اغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "تحيرك" ، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك".

الأغنية من كلمات محمد القاياتي ، والحان محمد حمزة ، وتوزيع طارق مدكور.

يذكر ان اغنية "تحيرك" رابع اغنية طرحها عمرو دياب من البوم "انا غير "و المقرر طرحه قريبا.

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