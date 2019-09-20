أنيقة وجميلة.. درة تكشف عن إطلالة جديدة

نشرت الفنانة درة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، بإطلالة ساحرة وجذابة، ونالت إعجاب متابعيها، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "إيه الطعامة دى".



وأطلت درة بـ فستان أسود بترتر لامع ويتسم التصميم بالجاذبية، حيث يتكون من كتف كت والآخر كم، ويحتوي على فرو من ذيله منسقة معه شنطة متوسطة الحجم، وانتعلت حذاء بكعب أسود اللون، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق يناسب إطلالتها مع خاتم وأسورة.



ومن الناحية الجمالية وضعت درة ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينها بالماسكرا والايشادو ،وكان شعرها مجمع يأخذ تسريحة الديل حصان ، وإليكم الصور التي تبرز إطلالتها...

