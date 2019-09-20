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منوعات

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلا على ظهرها وتطرحه أرضا.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:15 م
الفنانة فاطمة العبدالله
الفنانة فاطمة العبدالله
صدى البلد
نشرت الفنانة الكويتية، فاطمة العبدالله، مقطع فيديو لها عبر صفحتها على انستجرام يرصدها وهي تحمل رجلا على ظهرها وتطرحه أرضا بقوة وتكيل له الضربات القاسية

وأوضحت الفنانة الكويتية فاطمة العبدالله أن الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها كان لها أثناء تأديتها تمارين الدفاع عن النفس التي تتلقاها وكانت تطبق مبادئها وتعليماتها مع مدربها الخاض وتقوم بإسقاطه على الأرض بعد حمله.

وذكرت العبدالله، في فيديو تناقلته عدة حسابات بعد نشرها له على «إنستجرام» أنها قررت متابعة تمارين الدفاع عن النفس، معلقة أنها تحب أن تكون هي الفتاة القوية.

وعلقت: «أحب البنت تكون… فيها قوة وعنفوان الشباب»، لافتة إلى أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة.

وتابعت أنها لم تتمكن مؤخرا من ممارسة تمارين الدفاع عن النفس؛ بسبب انشغالاتها المهنية.

وختمت بأنها تحب أن تكون قوية، وأثبتت ذلك في فيديو آخر تم نشره لاحقًا إذ ظهرت برفقة المدرب وهي تحمله وتلقي به أرضًا.

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