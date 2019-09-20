جدل برلماني حول مقترح زيادة رسوم المدارس الحكومية لـ 900 جنيه وراتب المعلم لـ 5 آلاف.. ونواب: يخالف الدستور ويرفع نسبة الامية في مصر.. وآخرون: يساهم في تحسين التعليم

يخالف الدستور.. برلمانية ترفض مقترح زيادة الرسوم الحكومية لـ900 جنيه

تسبب ارتباك في الوقت الحالي.. برلمانية تعلق على مقترح إنشاء هيئة مستقلة للتعليم

برلماني يطالب ببيع الأراضي المخالفة لـ زيادة راتب المعلم



أعلنت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية، عن تقديمها مقترحا برغبة بتحسين دخل المعلمين بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان خلال دور الانعقاد القادم.



وأضافت "جاب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دخل المدرس في المدارس الحكومية لا يتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملها في كيفية توصيل المعلومة إلى الطلاب وخروج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر إلى السماء، وذلك يجعل منه شخصا غير قادر على توصيل المعلومة للطالب بالشكل المطلوب.



وفي هذا الصدد أوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هذا يدفع أولياء الامور للاعتماد على مجاميع التقوية والدروس الخصوصية وغيرها، مؤكدة أن هذا المقترح يتضمن زيادة راتب المعلم لـ 5000 جنيه عن طريق زيادة رسوم المدارس إلى 900 جنيه في السنة يتم تقسيطها إلى 100 جنيه في الشهر حتي يستطيع الجميع أن يدفعوا هذه المصاريف بشكل ميسر، فضلا عن الحصول على مستوى تعليمي عال يتناسب مع تطورات العصر مما يخلق جيلا واعدا ينافس الكفاءات العلمية.



وأكدت النائبة خلال المقترح على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتعليم بعيدة عن وزارة التربية والتعليم مكونة من عدد من خبراء التعليم المتخصصين في الملف التعليمي لإنشاء مناهج علمية تتناسب مع تطورات العصر.



وبدورها، تحفظت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على المقترح المقدم من النائبة منى جاب الله لزيادة رسوم المدارس الحكومة لـ 900 جنيه، مؤكدة أنه نص الدستور الذي يؤكد على مجانيه الصحة والتعليم.



وأضاف "نصر" في تصريحات خاصه لـ"صدى البلد"، أن الغرض من المقترح المقدم من النائبة هو زيادة راتب المعلم لـ 5 آلاف جنيه لاخراج جيل واعد، لافتة إلى أن هناك طرقا أخرى يمكن بها زيادة راتب المعلم دون المساس بمجانية التعليم وهي عن طريق زيادة حصة موازنة وزارة التعليم لرفع راتب المعلم أو عن طريق صندوق الوقف الخيري للتعليم او الاستثمار وغيرها من الطرق.



وأكدت النائبة أن مصر تعاني من ارتفاع نسبة الأمية في مصر وزيادة رسوم المدارس الحكومية يؤدي إلى زيادة أضعاف النسبة الموجودة حاليًا في ظل وجود ظروف اقتصادية سيئة لدى بعض الاسرة والاهالي التي تجعلهم لا يستطيعون تعليم ابنائهم لهذه الاسباب.



كما علقت "ماجدة نصر"، مقترح إنشاء هيئة مستقلة للتعليم بعيدة عن وزارة التربية والتعليم مكونة من عدد من خبراء التعليم المتخصصين في الملف التعليمي لإنشاء مناهج علمية تتناسب مع تطورات العصر.



وأضافت " نصر " فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن أغلب الدول الأجنبية والعربية تمتلك هيئة عليا للتعليم بعيدة عن وزارة التربية والتعليم، وذلك الأمر ليس بجديد، مؤكدة على أن لجنة التعليم بالبرلمان كانت في تناقش هذا الأمر منذ فترة إلا أنها لم تعرض هذا الأمر بسبب منع وجود ارتباك وتصادم بين هذه الهيئة والمنظومة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم



وأوضحت النائبة أن الهيئة من أبرز المهام التي تقوم بها انها تضع استراتيجيات خاصة بالملف التعليمي من قبل مجموعة من المتخصصين والخبراء في هذا الملف إضافة إلى وضع السياسة العامة للنظام التعليمي في مصر، مؤكدة على أنه من الممكن أن يتم عرض انشاء هذه الهيئة مستقبلا.



وفي السياق ذاته علق مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على المقترح المقدم من النائبة منى جاب الله لزيادة رسوم المدارس الحكومة لـ 900 جنيه، مؤكدة أنه نص الدستور الذي يؤكد على مجانيه الصحة والتعليم، معقبًا:" في ناس مش قادرة تدفع 120 جنيه هتدفع 900 ازاي؟.



وأضاف "كمال الدين" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك فرق بين التعليم المجاني والتعليم الغير مجاني الدستور كفل حق التعليم المجاني للمواطن لأسباب وهي عدم قدرة المواطن البسيط على الدخول في المدارس الغير مجانية مثل الخاصة وغيرها.



وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن زيادة راتب المعلم ضرورة للحفاظ على بقاء المنظومة التعليمية وتطويرها على أكمل وجهة ولكن لابد من ابعاد المعلم عن مجانية التعليم، وزيادة راتب المعلم عن طريق زيادة حصة موازنة وزارة التربية والتعليم من جانب الحكومة او عن طريق بيع الاراضي التي كان يستحوذ عليها المخالفون وتم ضبطها وأضافت مواردها للتعليم.