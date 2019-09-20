شاهد.. ماذا حدث داخل منشآت نفط أرامكو المتعرضة للهجوم

سمحت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، لبعض وسائل الإعلام بتفقد منشآت شركة "أرامكو" التي تعرضت للهجوم، حيث تم عرض أنابيب نفطية بها ثقوب نتيجة تعرضها للقصف، بالإضافة إلى معدات محترقة.



ونشرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو لموقع هجرة خريص وأعمال التصليح والترميم الجارية به، فيما تم تثبيت رافعات في محيط منشأتين محترقتين.



وقال مسؤول في "أرامكو" إن فرق الصيانة "تعمل دون توقف على مدار الأسبوع"، كما أعرب عن أمله في أن يستأنف الإنتاج في حقل هجرة خريص اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر الجاري.



وقالت المملكة العربية السعودية إن إيران هي من تقف وراء الهجوم نافية كافة ما ذكره الحوثيون بشأن مسؤوليتهم عن الهجوم.

