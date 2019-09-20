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محافظات

133 ألف سيدة مستفيدة.. تفاصيل حملة حقك تنظمي في الدقهلية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:52 م
حملة حقك تنظمي
حملة حقك تنظمي
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اختتام فعاليات الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" والتي انطلقت يوم 8 سبتمبر على مرحلتين، شملت كل مرحلة 9 إدارات صحية، واستمرت كل واحدة 5 أيام.

وأضاف كمال شاروبيم أن عدد المستفيدات من الحملة بلغ 132 ألف و794 منتفعة وبلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 76 ألفا و851 بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى حيث تم فحص8237 سيدة بالموجات فوق الصوتية، ومتابعة الحمل 4724، وكشف نساء9371 .

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إنه تم الكشف على 27 ألفا و211 في أمراض الباطنة، و23 ألفا و459 الأطفال وذلك من خلال 459 وحدة ثابتة، 34 عيادة متنقلة، وتم تنفيذ 95 ندوة اعلامية في مبادرة (أيامنا أحلي) بمراكز الشباب والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية، و1000 ندوة بالوحدات الصحية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الأمثل للحمل وصحة الأم والطفل ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث.

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