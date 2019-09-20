ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هزم لاعب دولة الاحتلال .. محمد عبد الموجود يتوج ببرونزية الجائرة الكبرى فى الجودو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:26 م
محمد عبد الموجود
محمد عبد الموجود
القسم الرياضي
فاز محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر للجودو بالمركز الثالث " الميدالية البرونزية " فى بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا فى اوزباكستان.

وفاز المصرى عبد الموجود بالمركز الثالث بعد تغلبه على الإسرائيلى بالأيبون بعد 25 ثانية فقط من بداية المباراة.

وأبدى مجلس إدارة اتحاد الجودو سعادتهم بالفوز بالميدالية البرونزية، مؤكدا أن محمد عبد الموجود من العناصر المبشرة فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

ويشارك منتخب مصر فى بطولة الجائزة الكبرى بـ 6 لاعبين وهم : محمد عبد الموجود وزن 66 كجم، ومحمد محيى 73 كجم، ومحمد على 81 كجم، وعبد الرحمن محمد 81 كجم، وعلى حازم 90 كجم، وحاتم عبد الآخر 90 كجم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 برونزيات وذهبية.. منتخب الجودو يواصل التألق في الألعاب الأفريقية

3 برونزيات وذهبيتان .. منتخب مصر للجودو يتألق في الالعاب الافريقية

أول تعليق من الاتحاد المصري للجودو على عدم مصافحة محمد عبد العال للاعب إسرائيلى فى بطولة العالم

ترشيحاتنا

ينتهى فى مونديال 2022.. بنود عقد اتحاد الكرة وحسام البدري لتولي المنتخب

اهم الاخبار.. صفعة مصرية للجماعة الإرهابية.. حقيقة إقالة محافظ البحر الأحمر.. اعتراف والد وأعمام قاصر كرداسة باغتصابها

تعليق صادم من حلمي طولان على تعيين حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

عينات لتحليلها .. الصحة: وقف تداول عدة مستحضرات طبية تحتوي على Ranitidine للتأكد من سلامتها

لولا ستر الله.. كويكب بحجم ملعب كرة قدم يخدع ناسا ويقترب من الأرض

فتاتان تحاولان تقليد برنامج طبخ شهير على يوتيوب فحدثت المصيبة

صدمة .. فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلى أمام الزمالك أبرزهم صالح جمعة

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

تفاصيل خناقة اتحاد الكرة وحسام البدري بسبب منصب حساس في جهاز المنتخب

هل تعود بي أوت... تغريم بي إن سبورتس القطرية أموالا ضخمة لصالح عرب سات

جمال عبدالحميد: هذا اللاعب سيكون مفاجأة قمة الأهلي والزمالك في السوبر

تعليق صادم من حلمي طولان على تعيين حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

أخبار الرياضة.. تعليق مرتضى منصور على تدريب البدري للمنتخب.. طلب فايلر قبل مواجهة الزمالك.. حقيقة عودة بي أوت

جمال عبد الحميد يكشف دور سمسار إيهاب جلال في إبعاده عن تدريب المنتخب

سيكسر رقما تاريخيا.. ساديو ماني يهدد عرش محمد صلاح في ليفربول

كلوب يزف بشرى سارة لـ جماهير ليفربول قبل مواجهة تشيلسي

هزم لاعب دولة الاحتلال .. محمد عبد الموجود يتوج ببرونزية الجائرة الكبرى فى الجودو

فايلر يطالب لاعبي الأهلي بتطبيق لعبة الشطرنج في سوبر الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور

أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعليم والتعلم بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. صور