هزم لاعب دولة الاحتلال .. محمد عبد الموجود يتوج ببرونزية الجائرة الكبرى فى الجودو

فاز محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر للجودو بالمركز الثالث " الميدالية البرونزية " فى بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا فى اوزباكستان.



وفاز المصرى عبد الموجود بالمركز الثالث بعد تغلبه على الإسرائيلى بالأيبون بعد 25 ثانية فقط من بداية المباراة.



وأبدى مجلس إدارة اتحاد الجودو سعادتهم بالفوز بالميدالية البرونزية، مؤكدا أن محمد عبد الموجود من العناصر المبشرة فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.



ويشارك منتخب مصر فى بطولة الجائزة الكبرى بـ 6 لاعبين وهم : محمد عبد الموجود وزن 66 كجم، ومحمد محيى 73 كجم، ومحمد على 81 كجم، وعبد الرحمن محمد 81 كجم، وعلى حازم 90 كجم، وحاتم عبد الآخر 90 كجم.