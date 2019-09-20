جمال عبدالحميد: هذا اللاعب سيكون مفاجأة قمة الأهلي والزمالك في السوبر

كشف جمال عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق، عن اللاعب القادر على صنع الفارق، في مباراة الأهلي والزمالك، اليوم ، الجمعة، ببطولة كأس السوبر.



وقال جمال عبد الحميد في تصريحات لـ "صدى البلد" إن الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، مثل شيكابالا وفرجاني ساسي وطارق حامد، وكذلك الأهلي يمتلك العديد من النجوم، لكن أتوقع أن يكون مصطفى محمد مفاجأة المباراة، ويقود الزمالك للتتويج بكأس السوبر".



وأضاف: "مباراة الأهلي والزمالك خارج التوقعات، لكن الزمالك يمتلك دافعا أكبر، لأنه يريد إفساد فرحة الأهلي بمسابقة الدوري، بعدما فرط فيه الأبيض بسهولة".



ويخوض الزمالك مباراة السوبر باعتباره بطلا لكأس مصر 2017 - 2018، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره حامل درع الدوري الممتاز.