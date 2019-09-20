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مرأة

بعد ظهورها مع معز مسعود.. إطلالات محتشمة لـ شيري عادل

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:59 م
شيري عادل ومعز مسعود
شيري عادل ومعز مسعود
قسم المرأه
أثارت الفنانة شيري عادل جدلًا كبيرًا بعد ظهورها مع طليقها الداعية معز مسعود بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة الذي أقيم حفل افتتاحه مساء أمس الخميس.

وأطلت الفنانة شيري عادل بـ فستان أنيق ومحتشم باللون الأسود، ونسقت معه مجموعة فاخرة من الإكسسوارات، وكان شعرها البني مموجا وكمنسدلًا على كتفيها.

وتتبع شيري عادل أسلوبا أنيقا وبسيطا في اختيار إكسسواراتها تعكس روح شخصيتها، وبرغم من ذلك لا تظهر كثيرًا على الساحة بعيدًا عن أعمالها الفنية.

وعادة ما تظهر شيري عادل بإطلالات رقيقة منها: ظهورها بـ بلايزر أسود محتشم وعصري مما أبرز جمال وهدوء إطلالتها.

وفي نفس السياق ظهرت شيري عادل بـ فستان مشجر بأكمام طويلة، خلال جلسة تصوير لها واعتمدت على الشعر المنسدل على الكتفين، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بخاتم رقيق.
بعد ظهورها مع معز مسعود.. إطلالات محتشمة لـ شيري عادل
بعد ظهورها مع معز مسعود.. إطلالات محتشمة لـ شيري عادل
بعد ظهورها مع معز مسعود.. إطلالات محتشمة لـ شيري عادل
بعد ظهورها مع معز مسعود.. إطلالات محتشمة لـ شيري عادل

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