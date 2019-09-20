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حوادث

يحوزان فودو واستروكس.. ضبط عاطلين بالسلام يتاجران فى المخدرات

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:14 م
المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما
محمد صبري - إسلام مقلد
تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما كمية من مخدرى الفودو والاستروكس.

تم ضبط كل من أسامة ب م ف 20 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5779 لسنة 2015 السلام ثان "شروع فى قتل"، وعباس إ ر م 33 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 حكم حبس جزئي "تبديد" بإجمالي حبس سنتين وشهر حبس، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 250 جراما، و199 كيس تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام ومبلغ مالي 310 جنيهات و ٢ هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، ومتابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.
يحوزان فودو واستروكس.. ضبط عاطلين بالسلام يتاجران فى المخدرات

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