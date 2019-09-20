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منوعات

حادثة صادمة.. طفلة 12 عاما تلد رضيعا بمقلب قمامة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:18 م
طفلة تلد طفل
طفلة تلد طفل
عزة عاطف
داخل مكب للنفايات بأوكرانيا، تعيش طفلة في الـ12 من عمرها مع أهلها، وذات يوم تسللت الطفلة بهدوء وسط النفايات عندما شعرت باقتراب المخاض، حيث كانت مرعوبة ومتعبة من ألم الولادة، وظنت بعقلها الصغير أنها ستضع الطفل وترحل، وحاولت كتم صوتها لكي لا يسمعها أحد، لكنها صرخت وتعرضت للإغماء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم إنقاذ الطفلة، عندما سمعها حارس من بعيد كان قد لمحها وهي تتسلل بين النفايات فنقلها بسرعة إلى المستشفى، وهناك وضعت الطفلة رضيعًا يزيد وزنه على 7 ارطال، حيث تفاجأ الأطباء بالأمر وأكدت الطبيبة التي تولت عمليه توليدها أنها مصدومة "طفلة تلد طفلا".

وأضافت الصحيفة، أن أبو الطفل يكبر الفتاة بـ8 سنوات أي في سن الـ20 عامًا، وسط ظروف غامضة من التعارف.

لم تستوعب الفتاة ما حدث عندما استفاقت، وتساءلت "أين أنا؟"، لكن الأطباء طمأنوها بأنها بخير، لكنها لم تهدأ وظلت تجئ وتذهب على مقر الرعاية (الحضانة) لتطمئن على الطفل، حيث أرادت إرضاعه لكن تبين أنه لا يستطيع تلقي الرضاعة الطبيعية بسبب خلل ما عنده.

كانت الفتاة قد نقلت إلى مستشفى ريفني للولادة، ووفقًا للتقارير فإن أقارب الفتاة يريدون اصطحابها والمولود الجديد إلى المنزل الذي هو في الأصل "مكب للنفايات" ولكن إدارة المستشفى رفضت السماح بذلك.

وقالت «فيكتوريا إنيكييفا» طبيبة المستشفى الرئيسية إن "الفتاة تعيش في مكب النفايات بالمدينة، فلا يمكننا إخراجها والرضيع أو السماح لهما بالذهاب إلى هناك، وقد أبلغنا الشرطة والخدمات الاجتماعية بالوضع".
حادثة صادمة.. طفلة 12 عاما تلد رضيعا بمقلب قمامة
حادثة صادمة.. طفلة 12 عاما تلد رضيعا بمقلب قمامة

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