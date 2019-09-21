ما السن المناسب لبداية حفظ الطفل للقرآن؟.. فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لا يوجد سن مناسب لبداية تحفيظ الصغار القرآن الكريم، كما أنه من المستحب البدأ فى تحفيظ الصغار منذ الصغر.



وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما السن المناسب لتحفيظ ابنتى ابنتى القرأن الكريم، علمًا: بإنها تبلغ من العمر 5 سنوات ولا تقدر على حفظه وبفهم؟» أنه يمكن تحفيظهم القرآن الكريم فى هذا السن وقبله ايضًا، بالقدر الذى يناسبهم؛ كالبدأ بصغار السور: كالفاتحة والإخلاص والمعوذتين.



وتابع: إن الأطفال فى هذه الاعمار ليس مطالبُ منهم حفظ القرآن بفهم وتدبر، وإن سألو عن شيءٍ ؛ يبين لهم بطريقة تناسب إدراكاتهم، مختتمًا: أنه لابد لهما من المراجعة المتكررة؛ حتى لا ينسوا ما حفظوه من كتاب الله .

