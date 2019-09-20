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تعليم

قادرين نعملها.. مهرجان لاستقبال الطلاب بجامعة عين شمس

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كريم ناصر
تنظم جامعة عين شمس غدا السبت، مهرجانا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويستمر المهرجان فى الفترة من ٢١ من سبتمبر وحتى ٨ من أكتوبر تحت شعار " قادرين نعملها".

يأتي ذلك ذلك انطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الإستذكار والملاعب والمطعم و نظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.

ويقام حفل افتتاح المهرجان غدًا السبت الموافق ٢١ من سبتمبر فى تمام العاشرة صباحًا بالحرم الرئيسى أمام قصر الزعفران.

ويتضمن حفل الافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية وماراثون دراجات و حفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب مثل" تنس الطاولة ، كرة السرعة ، مصارعة الذراعين ، العدو وشد الحبل".

كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة اتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية و أنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة و معرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية و صناعات يدوية وبعض إختراعات الطلاب.

كما يشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.

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