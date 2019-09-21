واقعة مؤسفة.. أم تجبر طفلها على تناول الكحول في أمريكا.. شاهد

تسببت سيدة أمريكية من ولاية "أوكلاهوما" في إثارة موجة من الجدل والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن ظهرت في مقطع فيديو، وهي تقدم الكحول إلى طفلها وتجبره على تناوله في مشهد صادم.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية بأن الأم، والتي لم يتم الإشارة إلى هويتها، قد فقدت حضانة طفلها في أعقاب انتشار الفيديو الخاصة بتلك الواقعة، والذي التقطته ابنتها.



ويظهر الطفل في بداية الفيديو، الذي تداولته مواقع إخبارية عالمية عديدة بعد أن تم التقاطه في منزل العائلة بمقاطعة "بايين"، وهو يحضر زجاجة الكحول إلى والدته، التي أخذتها منه، وشوهدت في لقطة أخرى وهي تضع الكحول في غطاء الزجاجة وتجبر الصغير على احتسائه، حيث قامت بسكبه في فمه؛ وفي الوقت ذاته، سُمع صوت ابنة تلك السيدة وهي تشجعها على ما تقوم به وتقول لها "افعليها يا أمي.. افعليها".



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأم حضرت جلسة استماع في إدارة أوكلاهوما للخدمات الإنسانية عُقدت في المحكمة، وادعت أنه لم يكن هناك أي كحول في غطاء الزجاجة عندما قدمته للطفل، وأصرت على أن الأمر كان "مزحة".



وفي السياق ذاته، أشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الشرطة المحلية تواصل التحقيق الجنائي في الواقعة وأنه سيتم التحقيق في الفيديو المتداول وكل ما يتعلق به وكافة الأشخاص الذين شاركوا فيه أو لهم علاقة به.



وقالت الأم في تصريح لوسائل إعلام محلية إن تداعيات الحادث المزعوم كانت مرهقة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها لم تبتعد عن طفلها يومًا في حياته، وجاءت تلك التصريحات بعد أن فقدت حضانة الصغير.



وتابعت موضحة أن مجرد الادعاء بأنها تقدم الكحول للطفل كان بمثابة سوء تقدير من جانبها، مؤكدة على عدم وجود أي كحول في غطاء الزجاجة.



