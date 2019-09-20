ظهور جديد لـ محمد صلاح في استعدادات ليفربول لمواجهة تشيلسي

ظهر المحترف الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الجمعة وذلك في اطار استعدادات ليفربول لمواجهة تشيلسي.ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه تشيلسي يوم الاحد المقبل في ستاد ستامفورد بريدج والتي ستقام في اطار الاسبوع السادس من عمر الدوري الإنجليزي.وظهر محمد صلاح في التدريبات برفقة صديقه الكرواتي المدافع ديان لوفرين وهو يبتسم ويضحك معه.ويمتلك محمد صلاح 4 أهداف في رصيده، حيث يتقاسم لقب هداف الفريق حتى الان بالدوري الانجليزي مع زميله السنغالي ساديو ماني.ويحتل فريق ليفربول المركز الاول بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة، حيث فاز ليفربول في الـ5 مباريات التي خاضها بالدوري.