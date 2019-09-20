توفيق واخواته ماتوا يا وجع القلب.. 3 أشقاء يسقطون ضحية خزان صرف صحى ببني سويف

لقي 3 أشقاء، مصرعهم، وأصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، غرقا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، وسط حالة من الذعر إنتابت أهالي القرية، لفشلهم في إنقاذ الضحايا.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية "طما فيوم" التابعة لدائرة المركز، بسقوط عدد من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين.



وبالإنتقال والفحص، تبين أنه اثناء قيام 3 أشقاء تطهير خزان صرف صحي بقرية إنهار عليهم، ولقوا مصرعهم في الحال، وهم: توفيق وحسين وربيع .. فوزي توفيق، 45 سنة، وشقيقيه "حسين" 35 سنة، و"ربيع" 27 سنة، وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، اثناء محاولتهم إنقاذ المتوفين، هم: رجب أحمد قطب، وسيد حسين محمد، ومحمد صميدة محفوظ، وحسان عبد النبي حسين، جميعهم يقيمون بذات القرية.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارات الإسعاف التى نقلت جثامين الضحايا والمصابين، إلى مستشفى إهناسيا المركزي، وتم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات والتصريح بتسليم جثامين المتوفين لأهليتهم، وإستصدار تصاريح الدفن بمعرفة مفتش الصحة.