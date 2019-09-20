واشنطن تفرض عقوبات على البنك الوطنى الإيرانى

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا تناول تصريحا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد فيه أن العقوبات الأخيرة على إيران هى الأقسى ضد دولة ما، وأنه سيفرض عقوبات على البنك الوطنى الإيراني.



وقد واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة في عدد من الصحف العربية بسبب تأخر ردّ واشنطن على تحركات إيران في المنطقة، وخاصة الهجوم على منشآت نفط سعودية الذي تقول الرياض إن إيران مسؤولة عنه، بينما تنفي إيران ذلك.







