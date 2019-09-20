بعد تمسكه بـ المصري.. تكريم إيهاب جلال من رياضيي بورسعيد

ترأس سمير التفاهنى رئيس جمعية قدامى لاعبى النادى المصرى وكابتن الفريق فى السبعينيات وفدا من قدامى رياضيي بورسعيد لزيارة حب وعرفان كما وصفوها للكابتن إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى.



ووجه وفد قدامى اللاعبين الشكر لجلال على موقفه الأخير من تدريب النادى المصرى وحرصه على البقاء مع الفريق فى تلك المرحلة المهمة.



وأكد الكابتن سمير التفاهنى أن عشق بورسعيد لإيهاب لم يأت من فراغ ولكن لأنه مدير فنى كبير وله بصمات واضحة داخل الفريق.



وقال محمود الخولى إننى سعيد جدا لأننى أنتمى إلى ذلك الكيان الكبير والذى بين جدرانه القدير إيهاب جلال.



ومن جانبه شدد الكابتن إيهاب جلال على سعادته بتلك الزيارة التى أثلجت صدره وعبرت عن ما فى قلب كل بورسعيدي.



كان جلال أكد أن تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام مشيرا إلى أنه لا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر.



وأكد جلال تقديره لمسئولي اتحاد كرة القدم المصري الذين اعتبروه المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة.



وقال جلال لمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات .. أود أن أشير إلى أن المفاوضات استمرت بشكل احترافي ومحترم.



وأوضح جلال أن الموضوع يتلخص فى استراتيجية العمل التي يؤمن أنها تساعده وتصل به للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري، والتي لاحقًا لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الآخر أن يمشي وفقًا لاستراتيجيته.



وشدد جلال على أنه لا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية أو أي أمور أخرى تمسه أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية.



وقال جلال أؤكد مرة أخرى علي أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني وأتمني التوفيق لمن سيتولي تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق.



ولفت جلال قائلا فى الفترة القادمة إن شاء الله سنحرص على استكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم ومساندتهم وتمسكهم بي وبزملائي.

