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رياضة

عضو فى الجهاز الفنى لـ الزمالك يرحل عقب السوبر بموافقة مرتضى منصور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:30 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
منتصر الرفاعى
من المنتظر أن يرحل أحد أعضاء الجهاز الفنى للزمالك عن الفريق الأبيض عقب لقاء السوبر المصري الذى يجمع النادي الأهلى ونادي الزمالك اليوم .

ووافق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رحيل أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق للإنضمام لجهاز حسام البدرى فى منتخب مصر الأول وفقا للترشيحات الصادرة من الجبلاية .

وقال مرتضى منصور أنه سيوافق على رحيل أيمن طاهر للإنضمام للجهاز الفنى لمنتخب مصر لان هذا حقه الذى تأخر كثيرا بسبب سيطرة أحمد ناجى على منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة لفترة ليست بالقصيرة .

ويخوض الزمالك بطل الكأس مباراة السوبر المحلى فى السابعة مساء اليوم أمام النادي الأهلى بإستاد برج العرب .


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