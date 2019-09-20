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مرأة

بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:02 م
حليمة بولند
حليمة بولند
قسم المرأه
تتميز الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بإطلالتها الرومانسية والساحرة وأيضا الجريئة‘ فهى لا تسير على نفس نهج التصميمات بل تحرص دائما على التنوع وتجمع إطلالتها بين الكاجوال والسهرة.

وتحرص حليمة بولند التى تصدرت التريند اليوم دائما على ظهورها بالتصميمات المختلفة بالشكل الذي يتناسق مع قوامها، ولا تتكلف في اختيار الإكسسوارات بل تختار ما يناسب إطلالتها ويبرز جمالها.

وتمتلك الإعلامية الكويتية حليمة بولند أسلوبا عصريا فى اختيار تسريحات الشعر وألوان المكياج المتناسقة مع كل إطلالة، كما أنها لا تخشى من تجربة الملابس غير التقليدية وتمتلك الجرأة الكافية لدمج ألوان متضاربة و تنسيق الأقمشة المتنوعة.
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند
بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند

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