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رياضة

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:45 م
حكام مباراة السوبر
حكام مباراة السوبر
ريهام بكير
تزينت غرف لاعبي الأهلي والزمالك بقمصان الفريقين قبل ساعات من المواجهة التي تجمعهما في السابعة مساء اليوم في السوبر المصري.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

كما وصل طاقم الحكام الألماني بقيادة فيلكس بريش إلى الملعب وتفقدوا الاستاد وقاموا بتحية جماهير الفريق.

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