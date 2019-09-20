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منوعات

تعرض للتنمر.. طفل بريطاني ذوي احتياجات يحاول شنق نفسه .. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:42 م
صدى البلد
أحمد شريف
حاول طفل بعمر عشر سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة الانتحار عبر شنق نفسه بعد تعرضه للتنمر من قبل زملائه العنصريين بالمدرسة.

وسعى الطالب "كاليب هيلز" من مدينة كنت الانجليزية قتل نفسه العام الماضي بعد تعرضه للسخرية من قبل زملاه الطلاب لعدم قدرته على النطق بشكل سليم، في حين قال له المدرسون إنه لا بد من ان يبني قدرته للتكيف مع العنصرية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت مدرسة بستان في كانتربري ، كنت ، ما يقرب من 200"حادث عنصري" في عامين عندما درس الطفل "كاليب" هناك.

وروت الأم بأن ابنها كان يتعرض للتنمر والعنصرية لكونه من جنس مختلط علاوة على السخرية من اعاقته، وهذا الأمر جعله قلقا بشأن ذهابه إلى المدرسة قبل أن يحاول شنق نفسه الصيف الماضي.

واتهمت ام الطفل المكلوم المدرسة بأنها فشلت في حماية ابنها، في حين الان عرض عليها أحد المجالس البريطانية أن يدفعوا لابنها مصاريف التعليم الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بعد محاولته الانتحار.

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