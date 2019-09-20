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حوادث

جمعية وأرباح شهرية.. حبس سماح مستريحة القناطر الخيرية بتهمة النصب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:56 م
المتهمة بعد ضبطها
المتهمة بعد ضبطها
إبراهيم الهوارى
أمر هيثم خضر رئيس نيابة القناطر الخيرية بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة إنشاء جمعية مقابل أرباح شهرية.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر بورود بلاغات في المحضر رقم 9278 إدارى مركز القناطر من "سماح ع ع" ربة منزل و"آية ع ع" ربة منزل وآخرين وجميعهم مقيمين أبو الغيط دائرة المركز بتضررهم من إحدى السيدات وتدعي "دلال و ن" وشهرتها " بوسي" لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة تتراوح ما بين 5000 جنيه و10000 جنيه لكل فرد مقابل تحصلهم على أرباح شهرية غير محددة القيمة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقها بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكيات وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة الي النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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