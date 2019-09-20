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رياضة

بسبب الإيقاف.. سيد عبدالحفيظ يتابع قمة الأهلي والزمالك من المدرجات

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:49 م
صدى البلد
قسم الرياضة
يحضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، مواجهة الزمالك فى كأس السوبر، من مدرجات ملعب برج العرب.

ولن يتمكن عبدالحفيظ من الجلوس على مقاعد البدلاء فى لقاء اليوم بسبب قرار إيقافه الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية اعتراضه على الحكم جهاد جريشة فى لقاء بيراميدز بمسابقة كأس مصر.

وتنطلق مواجهة السوبر بين الأهلى والزمالك فى السابعة مساءً ويديرها طاقم حكام ألمانى بقيادة فيليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب لمراقبة الخطوط، ومحمد حسن حكما رابعا.

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