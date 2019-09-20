بشير وهو خايف مني.. إبراهيم سعيد يمازح لاعب الزمالك السابق.. فيديو

حرص إبراهيم سعيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على ممازحة بشير التابعى لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق لكرة القدم.



ونشر ابراهيم سعيد مقطع فيديو له برفقة بشير التابعي والاخير يتحدث في الهاتف ويمازحه الأول وكتب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بشير وهو خايف منى بصراحة عيب".



يذكر ان الزمالك سيواجه فريق الأهلي على لقب كأس السوبر المحلي مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية.



وتعتبر مباراة السوبر المقرر إقامتها الليلة بمثابة المباراة الأولى للعديد من لاعبي قطبى الكرة المصرية إلى جانب مدربي الفريقين الذين يظهران لأول مرة فى تدريب الأندية المصرية.





