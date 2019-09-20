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تعليم

قبل انطلاقه بـ ساعات.. كيف استعدت جامعة القاهرة للعام الدراسي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:09 م
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 غدا، برفع كفاءة جزء كبير من الحرم الجامعي المتهالك منها القبة والساعة والمنطقة المحيطة وأسوار وبوابات الحرم وكذلك المدينة الجامعية وبعض الكليات.

وأعلن الدكتور الخشت لـ"صدى البلد"، خطة الجامعة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث وجه الكليات بسرعة الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل والمكتبات لبدء الدراسة وانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول والانتهاء من توزيع الطلاب على الشعب والأقسام الدراسية والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات حتي ينتظم الطلاب في الدراسة.

وللطلاب الجدد، نوه الدكتور الخشت علي سرعة استخراج البطاقات الجامعية ووضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريف الطلاب الجدد بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، بالاضافة الي تفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية إلي جانب الموسم الثقافي والفني علي مستوى الجامعة ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.

يذكر أن المجلس الأعلي للجامعات اعلن انطلاق العام الدراسي الجديد غدا السبت الموافق 21 من سبتمبر 2019 لتبدأ الدراسة بـ العام الجامعي 2019/ 2020، حيث أعلن الأعلى للجامعات موعد بدء العام الدراسي الجديد والخطة الزمنية خلال العام والتي تضمنت موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول وموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وكذلك الإجازات خلال العام الدراسي الجديد.

ووفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 15 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.

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