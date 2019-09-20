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فن

حضور كبير لـ فيلم البؤساء في الجونة السينمائي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
محمد نبيل
شهد عرض الفيلم الفرنسى "البؤساء" إقبالا كبير بعد عرضه بمهرجان الجونة السينمائي فى الجامعة الالمانية، وتدور أحداثه اثناء توجه فرقة للشرطة لواحدة من عمليات الاعتقال لتجد نفسها فى مأزق حقيقى.

وكان من ضمن الحضور المخرج الكبير مروان حامد رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، والمخرج يسرى نصرالله، إضافة إلى المخرج أمير رمسيس المدير الفنى للمهرجان.

الجونة هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.
حضور كبير لـ فيلم البؤساء في الجونة السينمائي
حضور كبير لـ فيلم البؤساء في الجونة السينمائي
حضور كبير لـ فيلم البؤساء في الجونة السينمائي
حضور كبير لـ فيلم البؤساء في الجونة السينمائي

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