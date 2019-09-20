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مرأة

بـ التُل.. شيرين رضا تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:15 م
شيرين رضا
شيرين رضا
قسم المرأه
شاركت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة جريئة وجذابة بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتي بدأت فعاليات الاحتفال بها مساء الأمس.

وأطلت شيرين رضا بـ فستان جريء شفاف من منطقة الظهر من القماش التل وانتعلت حذاء بكعب ، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط بتصميم مميز مناسب لإطلالتها.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف شيرين في وضع الميك اب واكتفت بميك اب بالالوان الترابية التى تناسب بشرتها البرونزية مما أبرز جمال إطلالتها، واعتمدت فى تسريحة شعرها على الاناقة .

وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها ....

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