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بين الناس

أهالي شارع فيصل فى ذعر من الكلاب الضالة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:31 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل مراد أحمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بحى أرض اللواء.

وأوضح مراد أن شارعى محمد موسى وأحمد ماهر المتفرعين من منطقة أرض اللواء تحديدا أول شارع فيصل يعانيان من انتشار الكلاب الضالة وإيذائها الأطفال يوميا ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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