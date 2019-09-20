قفط يضم ظهير الألومنيوم لمدة موسم على سبيل الإعارة

نجح مسئولو مجلس إدارة نادى قفط الرياضى، برئاسة صلاح عباس، في إتمام التعاقد مع ،عبدالله فتحي الشهير "ب كوتينهو" ظهير نادي الألومنيوم مواليد 97 ،علي سبيل الاعارة لمدة موسم ،لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدوري القسم الثالث.



قال مسئولو مجلس إدارة نادي قفط، إن إدارة النادي والجهاز الفنى قرر التعاقد مع كوتينهو ،نظرا لحاجة الفريق له ولخبرته الكبيرة داخل الملعب.



يذكر أن عبدالله فتحي من ناشئي مادي الألومنيوم وصعد كثيرا للفريق الأول خلال الموسم الماضي ،قبل أن ينضم علي سبيل الاعاره لنادي قفط الرياضي.



من جهة أخرى،عبر كوتينهو في تصريحات "لصدى البلد"،عن سعادته بالانضمام لفريق قفط لمدة موسم، لافتا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة مع فريق قفط والصعود للقسم الثانى ،ووجه الشكر لمسئولي ولاعبين نادي الألومنيوم.

