القليوبية تدخل العصر الرقمي .. خطة متكاملة لميكنة القطاعات المختلفة والبداية من الديوان العام .. وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بالبريد

ميكنة جميع المصالح الحكومية بالمحافظة لمواكبة التقدم التكنولوجي

استخراج شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الرقم القومي بالبريد

تطوير 28 مكتب بريد بالمحافظة وتخصيص أراض لإنشاء 39 مكتبا اخرى



أعلنت محافظة القليوبية عن إعداد خطة متكاملة فى ميكنة عدد من القطاعات داخل المحافظة وقد بدأت المحافظة فى ميكنة الديوان العام لتكون باكورة تساهم في ميكنة جميع المصالح الحكومية بالمحافظة لكونه خطوة مهمة لمواكبة التقدم التكنولوجي والعلمي واستثمار للموارد البشرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري داخل المحافظة.



وفى هذا الإطار عقد محافظ القليوبية اجتماعا مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإلكترونيات لمناقشة البدء فى توفير ماكينة تسجيل حضور وانصراف موظفي الديوان العام ومجالس المدن والأحياء تعمل ببصمة الوجه واليد وبكارد ممغنط ورقم سرى وذلك في إطار ميكنة الديوان العام لمحافظة القليوبية والوحدات التابعة له وتحقيق الانضباط المنشود بين الموظفين حيث سيتم تطبيق التوقيع بالبصمة في الديوان العام للمحافظة أولا ثم يتم تطبيقه تباعا في باقي الوحدات المحلية.



وفى نفس السياق حرصت المحافظة بالتنسيق مع هيئة البريد المصرية على إنشاء مراكز بريد نموذجية على مستوى الكفور والقرى والمدن والأحياء المحرومة من الخدمة بالمحافظة حيث تم إدخال مجموعة من الخدمات الجديدة للتيسير على المواطنين عبر 119 مكتبا للبريد على مستوى القليوبية وأهمها استخراج شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وبطاقات الرقم القومي وكشف العائلة وكل مايتعلق بخدمات الأحوال المدنية.



وتأتى هذه الخدمات الجديدة فى اطار التيسير على المواطنين مقابل رسم زهيد لصالح البريد حيث يتوجه المواطن لأي مكتب بريد ويحصل على الاستمارات ويسلمها بعد ملء البيانات ثم يحدد له موعد الاستلام من نفس المكتب داخل قريته.



وقال محافظ القليوبية أنه جارى تطوير 28 مكتب بريد بالمحافظة وتخصيص أراض لإنشاء 39 مكتبا اخرى على مستوى المحافظة وذلك للاستفاده من الخدمات البريديه المتميزة التى تقدمها مكاتب البريد بالقرى ، كما انه جار انشاء مبني البريد الاستثماري ببنها وفقا للجدول الزمنى المقرر ليكون انطلاقة جديدة ونقطة تحول للنشاط الاستثماري للبريد المصري ومكون المبنى من 10 طوابق ويتم تجهيزه بأحدث الأنظمة المتطورة ويضم مركزا متكاملا للخدمات البريدية ومنطقة توزيع مركزية وخزينة رئيسية.



وأشاد محافظ القليوبية بالطفرة التي يشهدها البريد المصري حاليًا، والاهتمام بتطوير مكاتب البريد ونمذجتها داخل المحافظة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر متمنيًا الاستمرار على هذا الأداء المشرف مؤكدا إن مراكز الخدمات البريدية أصبحت واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز.



كما يستطيع المواطن من خلالها الاستفادة من خدمة التصديق القنصلي على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الأحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.