شاهد.. نمر أسود يتجول على أسطح المنازل في فرنسا

في واقعة لا تتكرر كل يوم، أصيب سكان بلدة فرنسية بحالة من الرعب والهلع، وجاء ذلك بعد أن شوهد "نمر أسود" أو "Black Panther" يتجول على أسطح المنازل في منطقة سكنية عقب فراره من مالكه.



وانتشرت على الإنترنت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر النمر الأسود وهو يتجول ذهابًا وإيابًا على حافة أحد المباني السكنية في بلدة "آرمنتيير"، ويمر بالقرب من نوافذ الطابق الثالث بالمبنى في مشهد يحبس الأنفاس. وذكرت تقارير إخبارية أنه تم استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء وطبيب بيطري من أجل الإمساك بالنمر، الذي كان قد تمكن من الفرار عندما ذهب مالكه في عطلة.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية أن النمر الأسود كان بين كل حين وآخر يدخل إلى إحدى الشقق السكنية عبر نافذة مفتوحة، قبل أن يعود إلى الخارج مجددًا، كما أشارت التقارير إلى أنه ظل يتجول حول المنازل لمدة ساعة تقريبًا.



وقامت فرق الطوارئ بوضع حواجز أمنية لضمان عدم هروب النمر الأسود من المنطقة التي شوهد فيها؛ وبعد وقت قصير، تم استدعاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة البرية للمساعدة في الإمساك به، وأصبحت مهمة فرق الطوارئ أسهل بعض الشئ بعد أن دخل النمر الهارب إلى أحد المنازل، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه هناك، وبعد ذلك استطاع الطبيب البيطري تخدير النمر، كي يتمكن فريق حماية الحيوان من حمله بأمان.



وقام أحد شهود العيان بمشاركة فيديو يرصد جانبًا آخر من الأحداث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه قائلًا: "تخيل أن تكون هادئًا في منزلك في آرمنتيير، ثم تجد نمرًا أسود يمر بالقرب من نافذتك"؛ وكان عشرت الأشخاص قد توجهوا إلى الشوارع لمشاهدة الواقعة. ومن المتوقع أن تقوم الشرطة باستجواب مالك النمر الأسود لدى عودته.



يشار إلى أنه بعد تخدير النمر، الذي يُعتقد أن عمره يتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر، تم وضعه في قفص وتسليمه إلى رابطة حماية الحيوان في فرنسا، وتم في أعقاب ذلك تسليمه إلى حديقة حيوان لرعايته.







