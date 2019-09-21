هل تجوز إمامة المرأة للاطفال فى الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من إمامة المرأة للاطفال بقصد تعليمهم الصلاة وكيفيتها وأحكامها .



وأوضح«عبد السميع» خلال إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته:« أحياناً أصلى بأطفال قرايبى ولاد وبنات؛ كيف أصلى، وهل يلزمهم الوضوء؟»، أنه إذا كان الأطفال بناتاً يقفوا بجوارك، وإن كان المصلين من الأولاد المميزين: تصبح الامامة من حقهم .



وتابع أمين الفتوى" ولا يلزم الأطفال الوضوء، ولا أن ترتدى البنات حجاباً؛ لأن القصد حينئذ تعليمهم الصلاة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار اخبارهم أنه لابد من الوضوء وارتداء الحجاب لتكون الصلاة صحيحة".

