ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تجوز إمامة المرأة للاطفال فى الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
الفكر الدينى
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من إمامة المرأة للاطفال بقصد تعليمهم الصلاة وكيفيتها وأحكامها .

وأوضح«عبد السميع» خلال إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته:« أحياناً أصلى بأطفال قرايبى ولاد وبنات؛ كيف أصلى، وهل يلزمهم الوضوء؟»، أنه إذا كان الأطفال بناتاً يقفوا بجوارك، وإن كان المصلين من الأولاد المميزين: تصبح الامامة من حقهم .

وتابع أمين الفتوى" ولا يلزم الأطفال الوضوء، ولا أن ترتدى البنات حجاباً؛ لأن القصد حينئذ تعليمهم الصلاة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار اخبارهم أنه لابد من الوضوء وارتداء الحجاب لتكون الصلاة صحيحة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة..الإفتاء تجيب

هل سجود السهو يجوز في السنن؟.. الإفتاء توضح

الافتاء تجيب.. هل تجوز الصلاة بملابس النوم وفوقها خمار.. فيديو

هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. الإفتاء تجيب

حكم صلاة المرأة مع كشف ساقيها

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور

احمد فهمي: شهدت على عقد طلاق أبويا وأمي عشان انطلق وانبسط.. فيديو

فضيحة جديدة لـ الجزيرة القطرية.. شاهد ماذا فعلت

خطاب رسمي من التعليم لـ المديريات بشأن كتاب Connect المقرر على تلاميذ النظام الجديد

فستان مثير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة برفقة والدتها فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

أنا مش زعلان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميتشو عقب خسارة السوبر المصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. انتحار مريضة نفسية شنقًا أثناء انشغال الممرضين بـ«الموبايل»

بالجامبسوت.. شاهد أطلالة منى زكى فى اليوم الثاني من مهرجان الجونة

التفاصيل الكاملة لوفاة الطفل أدهم الكيكي مشجع نادي الزملك.. صور