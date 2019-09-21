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حوادث

نيابة الفيوم تنتدب الطبيب الشرعى لتشريح جثتي الزوجين القتيلين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:44 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
الفيوم - نبيل أبو السعود
قررت نيابة بندر الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الزوجين القتيلين وإعداد تقرير شامل عن الحادث و الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة.

كانت أجهزة الأمن بالفيوم قد عثرت فجرا على زوجين فى العقد السادس من العمر، مذبوحين داخل شقتهما بمساكن حى جنوب مدينة الفيوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير امن الفيوم اخطارا من العميد مصطفى المصرى رئيس مأمور مركز شرطة قسم ثان الفيوم بالحادث.

تبين من المعاينة المبدئية أن الجثتين لزوجين مسنين، عثر عليهما مقتولين فى شقتهما بمساكن حى جنوب بمدينة الفيوم، وبهما طعنات بالرقبة والرأس والبطن، وملقيان فى حجرة نومهما.

تبين من تحريات المقدم محمد دعبس رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثان والنقيب محمد ممدوح معاون المباحث، أن المجنى عليهما يعملان فى بيع الاجهزة والادوات الكهربائية بنظام التقسيط ، ومشهود لهما بالأخلاق الحميدة والطيبة بين أهالى المنظقة، وليس لهما اولاد سوى طفل بالتبنى يعمل حاليا خارج البلاد، ويرجح أن سبب الحادث بدافع السرقة.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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