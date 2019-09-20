فحص الأغذية داخل المدارس والباعة الجائلين.. صحة الفيوم تستعد للعام الجديد

عقدت الدكتورة آمال محمد هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد، من توفير طعوم لتلاميذ وطلاب المدارس، والتفتيش على الاغذية داخل المدارس فى المقاصف والباعة الجائلين حول المدارس.



وناقشت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، خلال الاجتماع برنامج غير القادرين ومنظومة النفايات والألبان وأعمال صحة البيئة، حيث شددت "هاشم" على الاهتمام بالسلامة المهنية بجميع المنشآت الصحية ومخاطبة جميع رؤساء مجالس المدن لرفع الإشغالات الموجودة بجوار المنشآت الصحية وضرورة عمل تراخيص النفايات الطبية وتجديد عقود النفايات وتكليف مسئول صحة بيئة بكل إدارة صحية.



وأكدت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ضرورة الاهتمام بميكنة جميع انشطة الصحة فى إطار اهتمام الدولة والوزارة بميكنة جميع الأنشطة والتحويل لنظام معلوماتى شامل.



حضر الاجتماع، مديرو الإدارات الصحية وبعض مديرى الإدارات الفنية (الطب الوقائى -الرعاية الاساسية -الصيدلة -الأمومة والطفولة والجودة والتخطيط والمكتب الفنى والتمريض والعلاقات العامة والأسنان وصحة البيئة والنفايات والمعامل ومركز المعلومات)، وجميع مشرفى الإدارات الصحية وأعضاء الفريق الوقائي.

